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Италия предложит создать центры содержания мигрантов в Армении

First News Media10:55 - Сегодня
Италия предложит создать центры содержания мигрантов в Армении

Италия на заседании совета ЕС, которое состоится 4 августа, вынесет на обсуждение предложение по созданию в ряде стран, в том числе в Армении, центров содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза.

Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Ранее 22 страны ЕС обратились с письмом к руководству блока, в котором призвали укреплять внешние границы Евросоюза и усилить борьбу с нелегальной миграцией.

"Италия в лице министра внутренних дел Маттео Пьантедози представит на созванном на вторник заседании Европейского совета предложение о создании новых центров для репатриации нелегальных мигрантов по албанской модели, но финансируемых за счет европейских средств, и почти все они будут расположены в Африке", - пишет издание.

Издание отмечает, что в предварительный список стран, где потенциально могут быть открыты подобные центры, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия.

30 июля тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанской Сеутой (испанский эксклав, с суши окруженный территорией Марокко — ред.). По последним данным министерства внутренних дел Испании и местных властей, в Сеуту за сутки прорвались от 40 000 до 60 000 нелегальных мигрантов. Испанские власти срочно усилили границу дополнительными силами полиции и военных для контроля над ситуацией.

По данным испанских и марокканских правоохранительных органов, катализатором этого масштабного кризиса послужили призывы в соцсетях, через которые массово распространялись инструкции и видеоролики, координировавшие действия мигрантов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Финляндия и Дания присоединились к этому предложению.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал от Марокко забрать мигрантов, которые прорвались в испанскую Сеуту, и заявил, что Мадрид должен взять ситуацию в анклаве под контроль. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала остановить нелегальные пересечения границы.

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