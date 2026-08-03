В Германии обсуждают отставку Мерца на фоне предстоящих выборов

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает возможность ухода канцлера Германии Фридриха Мерца с поста главы правительства.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в партии.

По данным издания, вопрос может быть поставлен после сентябрьских выборов в региональные парламенты трех федеральных земель. Источники Der Spiegel утверждают, что внутри ХДС растет недовольство положением дел в партии и снижается авторитет Мерца среди части его соратников.

В сентябре 2026 г. должны пройти выборы в региональные парламенты Берлина, Саксонии-Анхальт и Мекленбурга – Передней Померании. Согласно последним опросам, на которые ссылается Der Spiegel, результаты могут оказаться неблагоприятными для ХДС. После выборов, как утверждают собеседники издания, премьер-министры этих федеральных земель могут обратиться к Мерцу с предложением покинуть должность канцлера.

В качестве возможного преемника источники называют премьер-министра Северного Рейна – Вестфалии Хендрика Вюста. По информации журнала, его рассматривают как одного из потенциальных кандидатов на пост председателя ХДС и главы федерального правительства.

Источник: Ведомости