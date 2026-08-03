Число погибших марокканских мигрантов, пытавшихся проникнуть в Сеуту, достигло 72

Число погибших при массовом переходе мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту достигло 72 человек, сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Пять тел обнаружили у побережья Сеуты. С начала кризиса медицинскую помощь получили более 1 тыс. человек.

Некоторые мигранты утонули, другие погибли в давке при попытке преодолеть волнорез и пограничное ограждение.

Более 50 тыс. человек пересекли границу по суше и морю после начала массового перехода 30 июля.

За следующие двое суток свыше 48 тыс. из них вернулись в Марокко. Испанские власти усилили полицейские и армейские патрули и установили у побережья плавучее заграждение длиной 500 м.