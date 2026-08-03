Во Франции врачи требуют ужесточить борьбу с нелегальными эстетическими инъекциями

Около 5 тысяч частнопрактикующих врачей и специалистов в области эстетической медицины во Франции обратились к министру здравоохранения Стефани Рист с требованием ужесточить борьбу с нелегальными эстетическими инъекциями.

Как сообщает 1news.az, медики выразили обеспокоенность тем, что за последние четыре месяца в результате подобных процедур скончались две молодые женщины.

В обращении, опубликованном в газете Le Parisien, авторы адресовали министру вопрос: «Сколько еще человек должно погибнуть, госпожа министр?» — и подвергли резкой критике широкое распространение практики проведения эстетических процедур лицами, не имеющими медицинского образования.

Инициативу также поддержали Союз частнопрактикующих врачей Франции и Ассоциация надлежащей практики в эстетической медицине.

В обращении отмечается, что около 40% людей во Франции, делающих эстетические инъекции, уже обращаются к лицам без медицинского образования. По мнению врачей, подобные вмешательства проводятся без медицинских знаний и проведения диагностики, что создает серьезные риски для здоровья.

Они требуют от правительства ужесточения наказания для лиц, занимающихся незаконной деятельностью, а также усиления контроля над инъекционными препаратами, реализуемыми вне официальных каналов продаж, в частности через социальные сети.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) также регулярно напоминает, что проведение эстетических инъекций неуполномоченными лицами является незаконным и представляет серьезную угрозу для здоровья.

По данным агентства, такие процедуры могут привести к тяжелым осложнениям, включая инфекции, некроз тканей и даже летальный исход. Ведомство призывает граждан обращаться для проведения подобных вмешательств исключительно к лицензированным специалистам здравоохранения.

Читайте по теме:

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса