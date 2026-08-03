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Общество

В Баку одной из улиц присвоено имя народного писателя Эльчина Эфендиева

First News Media12:07 - Сегодня
В Баку одной из улиц присвоено имя народного писателя Эльчина Эфендиева

В Баку одной из улиц присвоено имя народного писателя Эльчина Эфендиева.

Как сообщает Report, об этом на церемонии открытия надгробного памятника народному писателю сообщила его дочь, депутат Гюнай Эфендиева.

По ее словам, решение о присвоении одной из бакинских улиц имени Э.Эфендиева было принято по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Г.Эфендиева выразила главе государства благодарность за оказанное внимание и высокую оценку памяти писателя.

Напомним, что народный писатель Э.Эфендиев скончался 3 августа 2025 года.

Он родился 13 мая 1943 года в Баку. Литературную деятельность начал в 1960-х годах и стал одним из наиболее ярких представителей поколения «шестидесятников», занявшего особое место в истории азербайджанской литературы. Его творчество открыло новые художественные горизонты, обогатив национальную литературу современными идеями, ценностями и выразительными средствами, а также оказало значительное влияние на развитие литературного процесса в стране.

За выдающийся вклад в развитие азербайджанской литературы и культуры Э.Эфендиев был удостоен ордена «Истиглал» и ряда других высоких государственных наград.

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