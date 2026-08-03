Бывший посол Армении в США назначена на новую должность
Бывший посол Армении в США Лилит Макунц назначена руководителем аппарата премьер-министра Армении.
Соответствующее решение подписал в понедельник премьер Никол Пашинян.
На этом посту Макунц сменила Араика Арутюняна.
"Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра", - говорится в решении.
Другим решением Лилит Макунц освобождена от должности и.о главного советника главы правительства.
Отметим, что до нового назначения Лилит Макунц была послом Армении в США.
Пост главы аппарата премьера занимал до того Араик Арутюнян, 20 июля написавший заявление об уходе. В настоящее время он депутат Национального собрания 9-го созыва.
Источник: Sputnik Армения
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