Бывший посол Армении в США назначена на новую должность

Бывший посол Армении в США Лилит Макунц назначена руководителем аппарата премьер-министра Армении.

Соответствующее решение подписал в понедельник премьер Никол Пашинян.

На этом посту Макунц сменила Араика Арутюняна.

"Назначить Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра", - говорится в решении.

Другим решением Лилит Макунц освобождена от должности и.о главного советника главы правительства.

Отметим, что до нового назначения Лилит Макунц была послом Армении в США.

Пост главы аппарата премьера занимал до того Араик Арутюнян, 20 июля написавший заявление об уходе. В настоящее время он депутат Национального собрания 9-го созыва.

Источник: Sputnik Армения