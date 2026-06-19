Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в сфере военной логистики

Мероприятие, посвящённое развитию двустороннего сотрудничества в сфере военной логистики, прошло в Баку между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Вооружённых сил Турции в соответствии с Протоколом 17-го заседания двустороннего военного диалога высокого уровня, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Согласно плану мероприятий гостям были представлены презентации, повествующие об опыте в сфере военной логистики, обретенном во время Отечественной войны.

В ходе мероприятия было особо отмечено, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией вносят значительный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

Стороны обсудили решающую роль логистики на прозрачном поле боя, обменялись мнениями по вопросам стратегического предупреждения, критических уязвимостей и автономного обеспечения.

В ходе обсуждений были рассмотрены вопросы организации питания и водоснабжения в военное время, перевозки материально-технических средств, деятельности подразделений технического обслуживания и эвакуации раненых, создания банно-прачечного обеспечения и другие вопросы обеспечения.

Гости также ознакомились с проводимой в одной из воинских частей работой по организации вещевого и продовольственного обеспечения в Азербайджанской армии.

По итогам мероприятия был подписан соответствующий протокол.