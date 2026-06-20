Председатель Палаты представителей Иордании прибыл с визитом в Баку

Мазен Турки Сауд Аль-Кади примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза ОИС и проведет встречи с официальными лицами Азербайджана

20 июня председатель Палаты представителей Народного собрания Иорданского Хашимитского Королевства Мазен Турки Сауд Аль-Кади прибыл с визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев иорданскую парламентскую делегацию встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, посол Азербайджана в Иордании Шахин Абдуллаев, посол Иордании в Азербайджане Омар Баракат аль-Нахар и другие официальные лица. Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита глава палаты примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку, а также проведет ряд официальных встреч.

Визит иорданской делегации в Азербайджан завершится 26 июня.