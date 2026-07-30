В Азербайджане ужесточили наказание за организацию онлайн-казино и нелегальных азартных игр

В Азербайджане существенно усиливается уголовная ответственность за проведение и организацию незаконных азартных игр, в том числе в сегменте интернет-технологий.

Соответствующие поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы страны, а также в закон «Об информации, информатизации и защите информации» утвердил Президент Ильхам Алиев.

Согласно новым законодательным нормам, уголовно наказуемыми становятся азартные игры, проводимые в виртуальной форме - через интернет, мобильную связь, социальные сети, специализированные приложения и иные электронные платформы.

Аналогично строгие санкции теперь предусмотрены за привлечение к азартным играм несовершеннолетних, совершение этих действий группой лиц по предварительному сговору, а также за получение дохода в крупном размере.

За указанные правонарушения законодательством установлены следующие виды наказаний:

Штраф в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления;

Ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет;

Лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Еще более суровые меры предусмотрены в случаях, когда преступление совершено организованной группой, преступным сообществом (организацией) или привело к получению дохода в особо крупном размере. За подобные деяния нарушителям грозит ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.