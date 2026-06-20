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Политика

Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

First News Media20:17 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Узбекистана провели телефонный разговор

20 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым.

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе беседы стороны обсудили вопросы союзнических отношений, взаимные визиты на высоком уровне и выполнение ранее достигнутых договоренностей. Министры рассмотрели ключевые направления взаимодействия в торговой, экономической, инвестиционной, транспортной и логистической сферах. Также было затронуто сотрудничество на площадках региональных и международных организаций, включая Организацию тюркских государств и ООН.

В завершение разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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