На ЧМ впервые удалили футболиста, прикрытывшего рот в конфликтной ситуации

Футболист сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым игроком, которого удалили с поля за прикрытый рот во время конфликтной ситуации.

Он получил красную карточку во время встречи второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Турции.

В конце первого тайма между игроками команд случилась стычка после того, как парагваец Исидро Питта оказался на поле. Альмирон обратился к турку Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой. Решение об удалении было принято после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

Перед началом чемпионата мира Международная федерация футбола внесла ряд изменений в правила. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямую красную карточку. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер.

Источник:ТАСС