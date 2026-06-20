ЧМ-2026: Сборная США укрепила лидерство в группе, обыграв Австралию

Сборная США продолжила успешное выступление на домашнем чемпионате мира-2026, обыграв Австралию во втором туре группового этапа.

Матч группы D в Сиэтле завершился победой американцев со счетом 2:0. Начало успеху хозяев положил защитник австралийцев Кэмерон Бургесс, отправивший мяч в собственные ворота уже на 11-й минуте. Незадолго до перерыва преимущество американской команды укрепил Алекс Фримен, точно завершивший атаку на 44-й минуте.

После отдыха зрители голов больше не увидели, и команда Маурисио Почеттино спокойно довела встречу до победного конца.

Благодаря шести набранным очкам США стали единоличным лидером группы D. Австралия с тремя баллами сохраняет вторую строчку в таблице.

В заключительном туре группового этапа американцы сыграют с Турцией, а Австралия встретится с Парагваем. Оба матча состоятся 26 июня.