Азербайджан отправит в Армению 17 вагонов топлива

Азербайджан планирует поставить в Армению 17 вагонов дизельного топлива общим объемом 1 тыс. тонн. Как сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), состав будет отправлен 21 июня с железнодорожной станции «Баладжары».

Это не первая подобная поставка. Ранее, 5 марта, со станции «Баладжары» в направлении станции «Бёюк-Кесик» уже отправлялся поезд из 31 вагона с 1 984 тоннами дизельного топлива и двух вагонов со 135 тоннами удобрений. Кроме того, 11 апреля из Азербайджана в Армению было отправлено 887 тонн дизельного топлива, а 9 мая — еще 8 вагонов с 479 тоннами топлива.