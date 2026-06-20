Трамп больше не хочет дружить с Мелони

Президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони во время встречи «Большой семёрки» во Франции «раз за разом просила сфотографироваться со мной».

«Дела в Италии у нее идут плохо, уровень популярности падает — возможно, потому, что она отказала Соединенным Штатам Америки, стране, которая искренне любит и защищает Италию, когда речь зашла о том, чтобы не позволить Ирану получить или разработать ядерное оружие (впрочем, как и НАТО, раз уж на то пошло!). Она даже не разрешила нам использовать взлетно-посадочные полосы Италии, что создало огромные логистические неудобства, и это несмотря на то, что США ежегодно выделяют сотни миллиардов долларов на защиту Италии и других так называемых союзников по НАТО. Теперь, когда Соединенные Штаты нанесли Ирану военное поражение, она снова хочет дружить, чтобы поднять свои «рейтинги». Нет уж, спасибо!!!» — написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

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