Мелони опровергла заявление Трампа о том, что она «умоляла его сфотографироваться с ней» на саммите G7 - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони на полях саммита Группы семи во Франции "умоляла его с ней фотографироваться".

"Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать, - сказал он во время телефонной беседы с журналистом итальянского телевидения La7. - Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела со мной сфотографироваться. Я мог бы этого и не делать, но мне стало ее жаль".

Сама Мелони назвала заявления президента США Дональда Трампа "полностью выдуманными". "Некоторые вещи требуют немедленной реакции. Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я потрясена, не знаю, почему президент США ведет себя подобным образом в отношении своих союзников, - заявила она в видеообращении в Х. - Подобное происходит не впервые; могу лишь сказать - прискорбно, что он не проявляет такой же решимости в борьбе с врагами Запада <...> Ни я, ни Италия никогда ни о чем не умоляем".

В свою очередь глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отмене своего визита в США. "Серьезные и оскорбительные высказывания президента Трампа в адрес премьер-министра Джорджи Мелони являются оскорблением для всей Италии. В связи с этим я принял решение отменить свой визит в Соединенные Штаты, запланированный на 21 и 22 июня", - написал он в Х.

Ранее Трамп обвинял Мелони, как и всех европейских лидеров, в нежелании помочь "с Ираном и Ормузским проливом". Напряженность еще больше возросла, когда итальянский премьер публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания американского лидера о нем.

До этого Мелони избегала критики Трампа, которого предлагала выдвинуть на Нобелевскую премию мира. В ЕС премьер Италии считалась одним из наиболее близких к американскому президенту европейским лидером, за что подвергалась критике.

Источник: ТАСС