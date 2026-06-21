Второй тур ЧМ: на поле выйдут Испания, Бельгия и Уругвай

На групповом этапе чемпионата мира по футболу продолжаются матчи 2-го тура.

В очередной игровой день в рамках этого тура болельщиков ждет серия напряженных и зрелищных противостояний.

Одним из самых ожидаемых матчей в группе H станет встреча сборных Испании и Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

В другом матче этой группы сборная Уругвая сыграет с командой Кабо-Верде. Встреча начнется 22 июня в 02:00.

В группе G борьба продолжится матчем между сборными Бельгии и Ирана, который состоится 21 июня в 23:00. А 22 июня в 05:00 на поле выйдут команды Новой Зеландии и Египта.

Чемпионат мира

II тур

Группа H

21 июня

20:00. Испания - Саудовская Аравия

22 июня

02:00. Уругвай - Кабо-Верде

Группа G

21 июня

23:00. Бельгия - Иран

22 июня

05:00. Новая Зеландия - Египет.

Отметим, что мундиаль завершится 19 июля.