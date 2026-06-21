Второй тур ЧМ: на поле выйдут Испания, Бельгия и Уругвай
На групповом этапе чемпионата мира по футболу продолжаются матчи 2-го тура.
В очередной игровой день в рамках этого тура болельщиков ждет серия напряженных и зрелищных противостояний.
Одним из самых ожидаемых матчей в группе H станет встреча сборных Испании и Саудовской Аравии. Стартовый свисток прозвучит сегодня в 20:00 по бакинскому времени.
В другом матче этой группы сборная Уругвая сыграет с командой Кабо-Верде. Встреча начнется 22 июня в 02:00.
В группе G борьба продолжится матчем между сборными Бельгии и Ирана, который состоится 21 июня в 23:00. А 22 июня в 05:00 на поле выйдут команды Новой Зеландии и Египта.
Чемпионат мира
II тур
Группа H
21 июня
20:00. Испания - Саудовская Аравия
22 июня
02:00. Уругвай - Кабо-Верде
Группа G
21 июня
23:00. Бельгия - Иран
22 июня
05:00. Новая Зеландия - Египет.
Отметим, что мундиаль завершится 19 июля.