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Спорт

УЕФА требует расследовать схему ФИФА по продаже прав на турниры

First News Media15:56 - Сегодня
УЕФА требует расследовать схему ФИФА по продаже прав на турниры

УЕФА официально заявил о потере доверия к нынешнему руководству ФИФА и потребовал привлечь к ответственности виновных в разработке тайной схемы по продаже частным инвесторам доли коммерческих прав на турниры, включая чемпионат мира.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, европейский футбольный союз приветствовал отмену этой сделки после того, как национальные ассоциации пригрозили бойкотом соревнований.

В УЕФА подчеркнули, что предложение было единогласно отклонено европейскими ассоциациями, а также многими федерациями и конфедерациями по всему миру. Организация выразила благодарность болельщикам, лигам, клубам, игрокам и главам государств, которые выступили против инициативы и доказали, что футбол не продается. В заявлении отмечается, что ни один вариант действий в отношении руководства ФИФА не должен быть исключен.

Европейский союз также напомнил президенту ФИФА Джанни Инфантино его предвыборные обещания 2016 года о прозрачности и использовании денег организации на благо национальных ассоциаций. В УЕФА констатировали, что глава международной федерации не выполнил эти обязательства, а закулисная сделка готовилась в обстановке секретности.

Вместо продажи прав УЕФА предложил пересмотреть программу FIFA Forward и направить часть из $5 млрд финансовых резервов ФИФА на развитие массового футбола в 211 странах-членах организации.

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