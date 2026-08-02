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«Динамо» Киев против «Карабаха»: стартовала продажа билетов на матч Лиги конференций

First News Media19:24 - Сегодня
«Динамо» Киев против «Карабаха»: стартовала продажа билетов на матч Лиги конференций

Билеты на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и киевским "Динамо" поступили в продажу.

Номинальная стоимость билетов в сектор агдамского клуба составляет 49 польских злотых (примерно 23 маната).

Продажа билетов осуществляется в онлайн-формате. При оформлении покупки болельщикам необходимо указать точный адрес электронной почты, а для прохода на трибуны "Арены Люблин" в Польше потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

Первая встреча команд состоится 6 августа в Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Матч обслужит датская бригада судей во главе с Мортеном Крогом. Ответная игра пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (начало в 20:00), где главным арбитром выступит англичанин Стюарт Аттуэлл.

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