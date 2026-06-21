Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Азербайджан продолжает экспорт топлива в Армению, а также транзитные грузоперевозки через свою территорию.

Как передает Report, сегодня в Армению было отправлено 17 вагонов дизельного топлива (около 1000 тонн).

Кроме того, осуществлена очередная транзитная перевозка грузов из России в Армению через территорию Азербайджана. Со станции Баладжары Азербайджанских железнодорожных линий в направлении станции Беюк-Кясик отправлено 18 вагонов зерна общим весом 1260 тонн.

Отмечается, что на сегодняшний день из Азербайджана в Армению было экспортировано более 13 тыс. тонн дизельного топлива и свыше 4 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Также через территорию Азербайджана в Армению транзитом было доставлено более 32 тыс. тонн зерна, 7 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита из России.

Напомни ранее, 5 марта, с Баладжаров в направлении Беюк-Кясига был отправлен поезд с 31 вагоном дизельного топлива (1984 тонны) и 2 вагонами удобрений (135 тонн). 11 апреля в Армению было отправлено 887 тонн дизельного топлива, а 9 мая - 8 вагонов (479 тонн) дизеля.