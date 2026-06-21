 Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

First News Media12:17 - Сегодня
Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

21 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства Мазеном Торки Саудом аль-Кади.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, отметив, что отношения между Азербайджаном и Иорданией строятся на основе дружбы и братства, глава государства подчеркнул, что наши страны всегда демонстрируют взаимную поддержку, выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, межпарламентской и других сферах.

Коснувшись значения участия Мазена Торки Сауда аль-Кади в предстоящей в Баку 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что этот визит будет способствовать развитию двусторонних отношений, в то же время он создает хорошую возможность для обсуждения перспектив взаимодействия между законодательными органами двух стран.

Мазен Торки Сауд аль-Кади передал главе государства приветствия Короля Иордании Абдаллы II ибн Аль-Хусейна.

Поблагодарив за приветствия, Президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Королю Иордании. Глава государства пригласил Короля Абдалу II ибн Аль-Хусейна посетить нашу страну с визитом.

Выразив признательность главе государства за прием и оказанное гостеприимство, гость расценил это как показатель дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Иорданией.

Он с удовлетворением подчеркнул, что благодаря политической воле Президента Азербайджана и Короля Иордании отношения между двумя странами успешно развиваются.

Гость отметил, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым дальновидной и мудрой политики сегодня Азербайджан превратился в прекрасную и безопасную страну. Он также подчеркнул, что существующее в Азербайджане тесное единство народа и власти свидетельствует об обеспечении общественной справедливости в стране благодаря проводимой главой государства политике.

Отметив, что Азербайджан всегда с большим вниманием относится к сотрудничеству в рамках Организации исламского сотрудничества, а также к вопросам, волнующим арабский и исламский мир, постоянно поддерживает исламскую солидарность, Мазен Торки Сауд аль-Кади сказал, что однозначная и справедливая позиция нашей страны в палестинском вопросе высоко ценится.

Еще раз поздравив с обеспечением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, гость подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

Мазен Торки Сауд аль-Кади также отметил, что красота и чистота города Баку произвели на него большое впечатление.

Поблагодарив за добрые слова, глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что под руководством Короля Абдаллы II ибн Аль Хусейна Иордания также успешно развивается.

Отметив, что Азербайджан постоянно демонстрирует поддержку исламской солидарности, Президент Ильхам Алиев сказал, что в палестинском вопросе наша страна всегда поддерживала решение на основе принципа двух государств со столицей в Аль-Кудс аш-Шарифе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений, будущих контактах и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Поделиться:
272

Актуально

Общество

В Азербайджане наступило лето

Мнение

Напоминание о Зангезуре и Гёйче: почему Еревану не стоит спекулировать темой ...

В мире

Трамп больше не хочет дружить с Мелони

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского ...

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

В Азербайджане будет применяться новая модель финансирования дошкольного образования

Президент Азербайджана вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову - ФОТО

Ильхам Алиев принял руководителей структур Арабской координационной группы - ФОТО

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Президент Азербайджана вручил орден «Достлуг» Курбану Курбанову - ФОТО

Экспортерам компенсируют расходы на таможенное оформление

Ильхам Алиев адресовал обращение участникам Международного Бакинского саммита омбудсменов

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

Последние новости

Нефтяные остатки на побережье Дюбенди: граждане делятся кадрами - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Делегации США и Ирана прибыли в Бюргеншток на переговоры

Сегодня, 13:20

Представитель парламента Нигера посетил Азербайджан

Сегодня, 13:05

Смертельное ДТП в Баку: 75-летняя женщина погибла под колесами автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 12:53

В Азербайджане наступило лето

Сегодня, 12:32

Ильхам Алиев принял делегацию Палаты представителей Иорданского Хашимитского Королевства - ФОТО

Сегодня, 12:17

В ДР Конго число заболевших Эболой превысило 950

Сегодня, 12:05

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Сегодня, 11:43

Трогательная история ЧМ-2026. Мать Возиньи получила визу и прибыла в Майами - ВИДЕО

Сегодня, 11:27

Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Сегодня, 11:15

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе двух операторов финансовой сети ХАМАС

Сегодня, 11:07

Делегация Пакистана прибыла в Швейцарию на переговоры США и Ирана

Сегодня, 10:55

Второй тур ЧМ: на поле выйдут Испания, Бельгия и Уругвай

Сегодня, 10:30

Стармер уже в понедельник может объявить об отставке

Сегодня, 10:15

Сборная Японии разгромила команду Туниса в 1000-м матче в истории ЧМ - ВИДЕО

Сегодня, 10:08

Школу закончил 8 дней назад - тело найдено

Сегодня, 09:58

Вице-президент США прибыл в Швейцарию на переговоры с иранской стороной

Сегодня, 09:50

В Ливане заявили о 4 057 жертвах израильских атак с начала эскалации

Сегодня, 09:40

В Бразилии миллионы жителей получили оповещения о вторжении инопланетян

Сегодня, 09:30

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую Лионеля Месси - ВИДЕО

Сегодня, 09:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02