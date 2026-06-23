Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Кабинет министров Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об уходе в отставку.

Решение об этом по общему согласию членов правительства было принято на заседании кабинета.

"Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться - сделанным на благо государства и его людей, - сказала премьер. - Сегодня принимаем решение об отставке".

Премьер-министр и правительство в целом были вынуждены подать в отставку в связи с переменами в правящей коалиции. Вопрос ее переформирования встал на повестку дня после того, как Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике. Новым партнером по коалиции стала партия "Демократы во имя Литвы". В рамках этих перемен было решено "перезагрузить правительство".