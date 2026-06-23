Москва в ситуации с Ереваном видит попытки ударить по объединениям с участием РФ - Ушаков
Москва в ситуации с Арменией видит попытки нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует Россия.
Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».
«Мы видим настойчивые попытки приверженцев порядка, основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям, в которых участвует непосредственно наша страна. При этом насаждаются иллюзорные представления о том, что историю и географию народов, которые веками жили рядом, всегда помогали друг другу, можно пересмотреть», - сказал Ушаков.
Источник: Sputnik Армения
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