Анар Гулиев: Строящаяся в Физули мечеть является очередным символом нашего братства с Туркменистаном

«Мы высоко ценим поддержку Туркменистана в реализации масштабных работ по восстановлению и реконструкции, проводимых в экономических районах Карабаха и Восточного Зангезура».

Об этом заявил председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев в ходе встречи с министром промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуров.

Председатель Комитета отметил, что строящаяся в городе Физули мечеть является не только уникальным образцом архитектуры, но и воплощением нерушимой дружбы, братства и общих духовных ценностей народов Азербайджана и Туркменистана. Этот проект демонстрирует дальнейшее укрепление гуманитарных и культурных связей между двумя странами.

В ходе встречи были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития братских и стратегических партнёрских отношений между Азербайджаном и Туркменистаном. Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества в сферах градостроительства, строительства и инфраструктуры, внедрения современных технологий, а также реализации совместных проектов.