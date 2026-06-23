Гусейн Алиев утвержден в должности заместителя начальника Государственной службы по имущественным вопросам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гусейна Алиева на должность заместителя начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

Согласно документу, Гусейн Алиев получил новое назначение в системе государственного управления.

Отмечается, что Гусейн Алиев обладает более чем 13-летним опытом работы на руководящих и управленческих позициях в государственном секторе. В период с 2013 по 2026 год он занимал должности заведующего отделом и советника министра в Министерстве образования Азербайджана, а также работал советником министра в Министерстве налогов и Министерстве экономики Азербайджана. Кроме того, он исполнял обязанности советника начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики.

В рамках своей профессиональной деятельности он был задействован в направлениях стратегического планирования, управления проектами, организации внутренних и внешних коммуникаций, а также развития кадрового потенциала и других административно-управленческих сферах.

С 2019 года Гусейн Алиев является членом рабочей группы конкурса «Yüksəliş», а с 2022 года входит в состав Наблюдательного совета телеканала CBC Sport. С мая 2026 года он также исполняет обязанности председателя Комитета по этике и дисциплине Федерации борьбы Азербайджана.

До работы в государственном секторе Гусейн Алиев более 15 лет занимал руководящие должности в частных международных и местных компаниях.

Источник: QafqazInfo