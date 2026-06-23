С начала года 444 человека из числа бывших заключенных получили работу

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает реализацию мер по социальной адаптации и трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Как сообщается, в течение первых пяти месяцев текущего года в рамках программ активной занятости трудоустройство было обеспечено для 444 человек из указанной категории. Кроме того, 6 человек были привлечены к программе развития самозанятости.

В ведомстве отмечают, что данная категория граждан также вовлекается в профессиональные обучающие курсы, направленные на повышение их конкурентоспособности на рынке труда. С января по май текущего года профессиональную подготовку прошли 28 человек.

Подчеркивается, что по завершении курсов участникам программ оказывается содействие в дальнейшем трудоустройстве в соответствии с полученной квалификацией и востребованными на рынке труда специальностями.

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