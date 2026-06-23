Ozon убрал плату за доставку и перевел витрину на азербайджанский язык - ФОТО

Ozon объявляет об улучшении условий для покупателей Азербайджана: маркетплейс сделал доставку бесплатной, полностью перевел витрину на государственный язык, а также упростил процедуру возвратов — теперь клиенты могут сдавать товары в пункты выдачи партнеров.

Изменения делают покупки на платформе для азербайджанских пользователей максимально доступными и прозрачными.

Одним из ключевых обновлений для покупателей Ozon Азербайджан стала бесплатная доставка. Маркетплейс отменил фиксированную плату в размере 1,99 маната, которая ранее взималась при оформлении заказов. Теперь азербайджанцы могут совершать покупки без дополнительных расходов на доставку.

Одновременно с запуском бесплатной доставки платформа локализовала витрину маркетплейса на азербайджанский язык. Теперь пользователи могут искать товары и оформлять заказы на родном языке как на сайте, так и в приложении.

Кроме того, Ozon расширил возможности возврата. Ранее покупателям был доступен только международный почтовый возврат, теперь же вернуть товар можно в любой из более чем 700 пунктов выдачи партнеров по всему Азербайджану — достаточно выбрать ближайший к дому адрес.

Ozon работает в Азербайджане с августа 2024 года.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Туркменистане, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 400 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 67 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 750 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.