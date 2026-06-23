В Иране заявили, что ракетная программа страны не подлежит обсуждению с США

Ракетная программа Ирана не является предметом обсуждения в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, подчеркнув, что страна не будет обсуждать этот вопрос ни с одной из сторон.

«Вопрос оборонного и ракетного потенциала Ирана абсолютно не был частью наших переговоров и никогда не станет предметом переговоров ни с одной из сторон» — сказал он на брифинге.

Источник: ТАСС