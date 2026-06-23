В Иране заявили, что ракетная программа страны не подлежит обсуждению с США
Ракетная программа Ирана не является предметом обсуждения в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, подчеркнув, что страна не будет обсуждать этот вопрос ни с одной из сторон.
«Вопрос оборонного и ракетного потенциала Ирана абсолютно не был частью наших переговоров и никогда не станет предметом переговоров ни с одной из сторон» — сказал он на брифинге.
Источник: ТАСС
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