Армянские власти хотят изменить текст депутатской присяги под концепцию о «Реальной Армении»

В Армении решили отредактировать текст депутатской присяги и адаптировать ее к идее «Реальной Армении» премьер-министра Никола Пашиняна, пишет газета «Грапарак».

Согласно публикации, из текста присяги планируется исключить упоминания об общенациональных целях.

До сих пор депутаты произносили следующую присягу: «Во имя реализации общенациональных целей, укрепления и процветания родины клянусь добросовестно исполнять свои обязательства перед народом, соблюдать Конституцию и законы Армении, содействовать сохранению суверенитета и интересов страны, делать все для сохранения гражданского согласия, национальных и общечеловеческих ценностей».

Проектом, авторами которого выступили спикер парламента Ален Симонян, депутаты Арусяк Джулхакян и Асмик Акопян, предлагается исключить формулировки «во имя реализации общенациональных целей» и «для сохранения национальных и общечеловеческих ценностей».

Вместо этого в присяге будет закреплено обязательство делать все для обеспечения безопасности и защиты свобод граждан Армении.

Кроме того, текст предлагается завершать одной из наиболее известных послевоенных формул Никола Пашиняна: «Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!»