В Стамбуле в детском саду имени Гусейна Джавида расследуют случай жестокого обращения с детьми - ВИДЕО

60-летняя женщина - сотрудница Hüseyn Cavid Azerbaycan Milletlerarası Anaokulu - была задержана после появления записей с камер видеонаблюдения, на которых она применяет физическое воздействие к воспитанникам.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Hürriyet, инцидент произошёл в частном детском саду, воспитанниками которого являются дети иностранных граждан.

По данным издания, случаи произошли 16, 17 и 19 июня. Как утверждается, 60-летняя сотрудница детского сада А.Б. (60 лет), пытаясь уложить детей на дневной сон, наносила им удары палкой. Также сообщается, что женщина могла применять физическую силу к некоторым детям во время их пребывания в столовой.

После поступления жалоб полиция начала расследование - правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения в детском саду и задержали сотрудницу.

После произошедшего в детский сад прибыли сотрудники Министерства семьи и социальных служб Турции, которые провели проверку - расследование по делу продолжается.