Азербайджан вошёл в десятку стран с лучшим показателем выхода в финал «Евровидения» - ФОТО

Официальный аккаунт международного песенного конкурса «Евровидение» опубликовал статистику, согласно которой Азербайджан занимает восьмое место среди действующих участников конкурса по доле выходов национальных представителей из полуфиналов в финал.

Что произошло

В социальных сетях вышла инфографика под названием «Grand Final Qualification Rate» (Рейтинг прохождения в Гранд-финал), приуроченная к статистике с 2004 года - момента, когда в формат конкурса были введены полуфиналы. В публикации назвали лидеров списка «ESC MVP» (самые ценные участники конкурса) и составили рейтинг по доле выходов в финал среди стран, которые продолжают участвовать в «Евровидении» сегодня.

Согласно опубликованным данным, Азербайджан выходил в Гранд-финал 12 раз из 17 попыток, что соответствует показателю 71%. Это восьмая позиция в десятке представленных стран - результат, который ставит Азербайджан выше таких участников, как Австралия (70%, 7 из 10) и Молдова (68%, 13 из 19).

Топ-10 по версии «Евровидения» выглядит следующим образом:

- Украина - 100% (16 из 16)

- Швеция - 94% (15 из 16)

- Греция - 84% (16 из 19)

- Норвегия - 84% (16 из 19)

- Армения - 76% (13 из 17)

- Сербия - 76% (13 из 17)

- Румыния - 75% (12 из 16)

- Азербайджан - 71% (12 из 17)

- Австралия - 70% (7 из 10)

- Молдова - 68% (13 из 19)

Напомним, что 4 года подряд Азербайджану не удается пройти в финал «Евровидения» - в этом году страну на конкурсе в Вене представляла певица JIVA с песней «Just go», которая завершила участие в «Евровидении 2026» на полуфинальном этапе.