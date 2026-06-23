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Девлет Бахчели: У ЕС нет права диктовать Турции путь ее развития

First News Media12:19 - Сегодня
Девлет Бахчели: У ЕС нет права диктовать Турции путь ее развития

Евросоюз, не сумевший освободиться от зависимости от США, не имеет права диктовать Турции, как ей развиваться.

Об этом заявил председатель Партии националистического движения (ПНД) Девлет Бахчели, являющийся соратником президента Реджепа Тайипа Эрдогана по партийному альянсу.

«Европа уже много лет говорит о стратегической автономии. Но та же самая Европа до сих пор не смогла освободить свою оборонную, политическую и экономическую структуру от Вашингтона. Как такая Европа смеет поучать Турцию? Те, кто связывает свою безопасность с решениями США, не имеют права комментировать нашу политику. ЕС не может диктовать Турции направление ее развития», - заявил он во время выступления в парламенте на заседании фракции ПНД.

Таким образом Бахчели отреагировал на отчет Европарламента о состоянии отношений с Турцией за 2025 год, в котором в том числе содержалась критика судебных решений, принятых в республике. «Они не смеют критиковать политику безопасности турецкого государства. Турецкая судебная система не будет принимать решения на основании докладов из Брюсселя», - заявил политик.

Бахчели напомнил, что отношения Турции с ЕС начались не вчера и длятся уже несколько десятилетий. «Дополнительный протокол 1993 года, соглашение о Таможенном союзе 1995 года, принятие статуса кандидата на Хельсинкском саммите 1999 года и начало переговоров в 2005 году - это все вехи на этом долгом пути. Однако вместо того, чтобы выполнить свои обещания перед Турцией, ЕС действует в угоду узколобым расчетам некоторых своих членов, вето греков-киприотов, политическим предрассудкам и заржавевшим идеологическим клише. Либерализация визового режима затянулась на годы. Обновление Таможенного союза продвигалось с черепашьей медлительностью. Пункты переговорного процесса блокировались по политическим причинам. Статус кандидата для Турции зачастую оставался только на бумаге», - указал Бахчели.

Он добавил, что «с 2018 года переговоры о вступлении фактически зашли в тупик», и назвал «слепотой и беззаконием» то, что в этих обстоятельствах «Европарламент читает Турции лекции о реформах, верховенстве права и добрососедстве».

Источник: ТАСС

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