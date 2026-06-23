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Супругу Рамиля Гулиева лишили олимпийской медали

Феликс Вишневецкий11:45 - Сегодня
Супругу Рамиля Гулиева лишили олимпийской медали

Международный олимпийский комитет утвердил перераспределение медалей в женском забеге на 800 метров на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. 

Легкоатлетка Екатерина Гулиева - супруга первого азербайджанца, ставшего чемпионом мира по лёгкой атлетике Рамиля Гулиева - лишилась серебра из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает 1news.az со ссылкой на МОК. 

В результате перераспределения медалей серебряную медаль получит кенийская бегунья Памела Джелимо, бронзовую - американка Алисия Монтано; олимпийской чемпионкой останется представительница ЮАР Кастер Семеня.

Напомним, что на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году Екатерина Гулиева выступала под фамилией Поистогова и финишировала третьей - позднее ее бронзовая медаль стала серебряной после того, как первоначальную победительницу забега Марию Савинову дисквалифицировали за допинг и лишили золота.

Е.Гулиева оказалась под санкциями после того, как в 2024 году Спортивный арбитражный суд установил факт применения ею допинга. Под аннулирование попали все её результаты за период с 17 июля 2012 года по 20 октября 2014 года - в том числе и выступление на Олимпийских играх. По решению суда спортсменку дисквалифицировали на четыре года, но засчитали два года, которые она уже отбыла по более раннему делу.

Попытка оспорить вердикт не увенчалась успехом: в мае 2025 года Спортивный арбитражный суд отказал Е.Гулиевой в апелляции, оставив первоначальное решение без изменений. В основу дела легли материалы Московской антидопинговой лаборатории, включая данные проб, отобранных в преддверии лондонской Олимпиады. 

Отметим, что до 2021 года Екатерина Гулиева выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство в пользу Турции.

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