Президенты Азербайджана и Туркменистана посмотрели разрушенные места города Физули - ФОТО

23 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посмотрели разрушенные места города Физули.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал Президента Туркменистана о разрушениях и актах вандализма, совершенных вооруженными силами Армении на территории Физулинского района за 30-летний период оккупации, а также о проводимых и планируемых работах в соответствии с генпланом города.

Отмечалось, что некогда густонаселенный и развивающийся город Физули во время армянской оккупации был полностью разграблен и разрушен. После освобождения от оккупации в короткие сроки был подготовлен и утвержден главой нашего государства генеральный план города. Физули, расположенный на пересечении основных транспортных артерий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, обладает большим транспортно-логистическим потенциалом. Согласно генплану города Физули, общая площадь которого составляет около 2 тысяч гектаров, к 2040 году здесь предусмотрено проживание 50 тысяч человек. В Физули, реконструируемом в соответствии с современными градостроительными стандартами, будет применена концепция «Умный город».

Высокому гостю также была предоставлена информация о мечети, строящейся Туркменистаном в Физули.

Фундамент этой мечети был заложен в онлайн-формате Президентом Ильхамом Алиевым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и другими главами государств и правительств, принимавшими участие в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в октябре прошлого года в Габале.

Общая площадь комплекса мечети составит более 1 гектара. Будут возведены два минарета высотой 40 метров каждый. Высота основного купола составит 30 метров. В мечети одновременно смогут совершать богослужение 500 человек.