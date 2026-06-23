Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое проявление крепких дружеских связей - ВИДЕО

Совместная прогулка президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в историческом городе Шуша отражает общую волю к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между странами.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

"Совместная прогулка президентов двух братских стран - Азербайджана и Туркменистана - в историческом городе Шуша, являясь ярким проявлением крепких дружеских связей, общего культурного наследия и взаимного доверия, отражает общую волю к дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства", - отметил Гаджиев.