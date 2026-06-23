Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое проявление крепких дружеских связей - ВИДЕО
Совместная прогулка президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Туркменистана Сердара Бердымухамедова в историческом городе Шуша отражает общую волю к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между странами.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.
"Совместная прогулка президентов двух братских стран - Азербайджана и Туркменистана - в историческом городе Шуша, являясь ярким проявлением крепких дружеских связей, общего культурного наследия и взаимного доверия, отражает общую волю к дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства", - отметил Гаджиев.
İki qardaş ölkənin – Azərbaycan və Türkmənistan Prezidentlərinin tarixi Şuşa şəhərində birgə gəzintisi xalqlarımız arasında mövcud olan möhkəm dostluq bağlarının, ortaq mədəni irsin və qarşılıqlı etimadın bariz ifadəsi olmaqla yanaşı, strateji tərəfdaşlığımızın daha da… pic.twitter.com/QfkNDTBHhR — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 23, 2026