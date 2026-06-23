В Губе автомобиль насмерть сбил 34-летнего мужчину

В Губинском районе зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на АPА, инцидент произошел на территории села Атудж Губинского района в ночное время. По предварительным данным, автомобиль совершил наезд на 34-летнего Бахруза Алимова, проживавшего в селе Ени Гюлези.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 22 июня около 23:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги, ведущем в сторону села Ени Гюлези Губинского района.

На место происшествия была направлена бригада скорой медицинской помощи, которая по прибытии констатировала смерть мужчины 1992 года рождения до госпитализации.