Более 1700 добровольных доноров сдали кровь - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
По предварительным данным на 12:00, 1 701 добровольный донор сдал кровь.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство здравоохранения.
В результате к указанному времени собрано в общей сложности 765.45 литра крови.
10:03
В мечети «Тезепир» началась акция по сдаче крови в связи с днем Ашура.
Как сообщает AПА, в акции по сдаче крови примут участие председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам хаджи Аллахшукюр Пашазаде, а также представители отдельных религиозных общин, действующих в нашей стране.
Акция по сдаче крови проводится по инициативе Управления мусульман Кавказа и при совместной организации Министерства здравоохранения.
Собранная в ходе акции кровь будет использована для лечения людей, страдающих гемофилией, талассемией, а также другими заболеваниями.
Места проведения акции:
|№
|Город / район
|Место проведения акции по сдаче крови
|1
|Хазарский район
|Святилище Мирмовсум Ага
|2
|Насиминский район
|Мечеть Аждарбей («Голубая мечеть»)
|3
|Низаминский район
|Мечеть «Сахиб аз-Заман»; мечеть «Шах Аббас»
|4
|Сабаильский район
|Мечеть-святилище «Биби-Эйбат»
|5
|Сабунчинский район
|Мечеть «Имам Рза»
|6
|Сураханский район
|Мечеть «Гарачухур»
|7
|Ясамальский район
|Мечеть «Тезе Пир»; Институт теологии
|8
|Бинагадинский район
|Джума-мечеть; мечеть «Имам Али»
|9
|Гянджа
|Комплекс мечети-святилища «Имамзаде»
|10
|Лянкяран
|Лянкяранское отделение Центрального банка крови
|11
|Мингячевир
|Мечеть «Гейдар»
|12
|Сумгайыт
|Мечеть «Джума»
|13
|Шеки
|Мечеть «Имам Али»
|14
|Ширван
|Городская мечеть Ширвана
|15
|Барда
|Мечеть-святилище «Имамзаде»
|16
|Губа
|Губинское отделение Центрального банка крови
|17
|Масаллы
|Мечеть «Джума»; больница посёлка Бордигях Масаллинского района
|18
|Гёйчай
|Мечеть «Абульфазлил Аббас»
|19
|Хачмаз
|Центральная районная больница
|20
|Сальян
|Мечеть «Хаджи Таги»
|21
|Шуша
|Мечеть «Юхары Говхар ага»
|22
|Агдам
|Городская мечеть «Джума» города Агдам
|23
|Город Нахчыван
|Мечеть «Гейдар»; мечеть Сарванлар; мечеть Пиргемиш
|24
|Бабекский район
|Центральная районная больница; сельские врачебные пункты в сёлах Гахаб, Джахри и Нехрем
|25
|Ордубадский район
|Центральная районная больница
|26
|Джульфинский район
|Центральная районная больница; сельский врачебный пункт села Бенанияр
|27
|Шахбузский район
|Центральная районная больница
|28
|Кенгерлинский район
|Центральная районная больница
|29
|Садаракский район
|Центральная районная больница
|30
|Шарурский район
|Центральная районная больница