Попытка уйти от ответственности обернулась для водителя из Шамахи 20 сутками ареста - ВИДЕО

Житель Шамахинского района Эльчин Садыгов был остановлен на стационарном посту, расположенном на территории Гобустанского района, во время управления автомобилем марки Mercedes Vito.

Причиной остановки стало ограничение его права на управление транспортными средствами, а также наличие большого количества неоплаченных штрафов.

Как сообщили в дорожной полиции, во время разъяснения его прав и обязанностей Э.Садыгов попытался создать искусственно напряжённую ситуацию, чтобы избежать ответственности, после чего, не подчинившись законному требованию сотрудников дорожно-патрульной службы, покинул пост.

В результате проведённых мероприятий Э.Садыгов был задержан. Составленные в отношении него административные материалы были направлены в суд, который принял решение о его административном аресте сроком на 20 суток.

«В очередной раз напоминаем, что выполнение законных требований сотрудников полиции является обязанностью каждого гражданина, установленной законодательством. Невыполнение этих требований, а также действия, направленные на уклонение от ответственности, влекут за собой юридическую ответственность в соответствии с законом», - отмечают в Главном управлении Государственной дорожной полиции.