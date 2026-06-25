 Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку  | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Фарида Багирова13:28 - Сегодня
Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Несмотря на определенные испытания, с которыми в последнее время сталкивались азербайджано-иранские отношения на фоне региональных кризисов и изменений в геополитической обстановке, политический диалог на высшем уровне демонстрирует, что они по-прежнему опираются на принципы добрососедства, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества. 

Такие контакты позволяют поддерживать атмосферу доверия, формируют основу для урегулирования разногласий, укрепления взаимопонимания и продвижения позитивной повестки, ориентированной на долгосрочную стабильность и сотрудничество.

Показательным событием, отражающим текущую логику двусторонних отношений, стал визит в Азербайджан председателя Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Иранская делегация прибыла в Баку для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества. Однако фактическое содержание визита - переговоры Галибафа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - придало ему значительно более широкий политический контекст.

Мохаммад Багер Галибаф является одной из ключевых фигур иранской политической системы, обладающей значительным влиянием на процессы принятия решений. В этом контексте уместно напомнить, что он возглавлял делегацию Ирана на переговорах с США в Швейцарии. В условиях повышенной региональной чувствительности его заявления и контакты выходят за рамки исключительно парламентской дипломатии и фактически отражают позицию иранского политического руководства в вопросах внешней политики и безопасности.

Именно поэтому переговоры главы Азербайджанского государства со спикером парламента Ирана приобретают особое значение для понимания текущего состояния диалога Баку и Тегерана. 

Президент Ильхам Алиев в ходе встречи подчеркнул, что в последнее время братский иранский народ испытал огромные страдания, пожелал упокоения душ погибших в войне. Отметив, что в период войны азербайджанский народ и государство находились рядом с иранским народом и государством, президент Ильхам Алиев расценил телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также другие контакты на различных уровнях и проявления солидарности как наглядный тому пример.

Подчеркнув, что приостановление войны было встречено азербайджанской стороной с радостью, глава государства напомнил, что в связи с этим нашей страной незамедлительно было сделано официальное заявление. «Желаю, чтобы в регионе не было никаких войн», – сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что в свое время и Азербайджан, и Иран пострадали от войн.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня. Глава государства также коснулся успешного развития азербайджано-иранских отношений.

Со своей стороны, Мохаммад Багер Галибаф выразил признательность за поддержку, оказанную президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанским государством и народом в трудные для Ирана дни.

Он также выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания на пост Верховного руководителя Ирана.

Отметив, что война – это большая беда и трагедия, Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что в тот период Азербайджан остался верен добрососедским отношениям с Ираном, оказал гуманитарную помощь, что азербайджанский народ находился рядом с Ираном. Он добавил, что это навсегда останется в памяти иранского народа.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иран всегда находились рядом друг с другом и в трудные дни, Мохаммад Багер Галибаф расценил это как очередной пример единства и солидарности наших стран. Он заявил, что эта война также показала Ирану, насколько важны контакты с мусульманскими странами. 

Мохаммад Багер Галибаф отметил, что в период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, как дружественная страна, был рядом с Ираном.

В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем, с удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбенд-Келале уже завершено и проходящий по территории Ирана Аразский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества, была затронута деятельность межправительственной комиссии.

За этими строками официальной хроники просматривается стремление сторон сохранять рабочий политический диалог. Она также показывает, что в отношениях Азербайджана и Ирана в данный момент доминирует логика политического прагматизма: акцент делается на объединяющих элементах - взаимной поддержке в кризисные периоды, гуманитарном взаимодействии и заинтересованности в региональной стабильности. В более широком смысле это отражает стремление сохранить предсказуемость и управляемость двустороннего трека, где даже чувствительные эпизоды недавнего прошлого интерпретируются как аргумент в пользу необходимости диалога и взаимодействия.

Дополнительное значение визиту иранской делегации в Баку придает и его политико-институциональный контекст - участие в парламентском форуме ОИС, площадке, которая рассматривается как важный механизм укрепления исламской солидарности и расширения межгосударственного взаимодействия.

На фоне этих процессов попытки отдельных радикальных кругов в Иране формировать негативный фон вокруг Азербайджана заметно вступают в противоречие с официальной линией и практикой двусторонних контактов. Заявления иранского руководства на уровне президента и председателя парламента в этом контексте фактически становятся наиболее убедительным ответом на подобные подходы.

Взаимная поддержка в периоды испытаний, развитие политических контактов и реализация совместных инфраструктурных проектов формируют устойчивую основу двусторонних отношений, придавая им долгосрочный и предсказуемый характер. В более широком контексте Баку и Тегеран последовательно подчеркивают важность сохранения региональной стабильности и недопущения эскалации напряженности. С этой точки зрения переговоры президента Азербайджана и спикера парламента Ирана рассматриваются как логичное продолжение активного политического диалога и еще одно подтверждение взаимной заинтересованности сторон в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества.

Визит иранской делегации в Баку стал не просто элементом парламентской дипломатии, а отражением более широкой тенденции - стремления Азербайджана и Ирана, даже в условиях сложной региональной динамики, сохранять устойчивый диалог, укреплять доверие и развивать сотрудничество. В этом контексте подобные контакты выступают весомым аргументом против любых конспирологических интерпретаций. Все помнят, как в радикальных кругах в Иране озвучивались инсинуации, за которыми стояли попытки представить страну в качестве источника угрозы для национальной безопасности. Подобные безосновательные утверждения, не подкрепленные ни фактами, ни доказательствами, носили откровенно дезинформационный характер и были направлены на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях.

Баку при этом последовательно и однозначно заявлял, что приверженность Азербайджана принципам суверенитета, мира и добрососедства остается неизменной основой его внешнеполитического курса, и что азербайджанская территория не может использоваться для проведения военных, разведывательных или иных враждебных действий против третьих стран.

Более того, в критический для Ирана период Азербайджан не только подтвердил приверженность добрососедским отношениям, но и предпринял конкретные гуманитарные шаги, направив в исламскую республику сотни тонн продовольствия и медикаментов. 

Таким образом, реальная практика двусторонних отношений вновь подтвердила, что устойчивость азербайджано-иранского диалога опирается не на внешние интерпретации и политизированные оценки, а на конкретные шаги сторон, взаимную поддержку и принципы добрососедства. В условиях сложной региональной динамики именно такой подход позволяет нивелировать деструктивные информационные вбросы, сохранять предсказуемость взаимодействия и укреплять основу для дальнейшего развития сотрудничества между Баку и Тегераном.

Поделиться:
245

Актуально

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Общество

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Политика

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ...

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

ПАСЕ включает старую пластинку против Баку. А смысл?

Парламентская дипломатия ОИС: Баку укрепляет архитектуру исламской солидарности 

Тени прошлого и амбиции будущего: почему польский «орденопад» изменил характер отношений Киева и Варшавы

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Шесть поправок против мира: зачем в Конгрессе США реанимируют сепаратистские иллюзии

Напоминание о Зангезуре и Гёйче: почему Еревану не стоит спекулировать темой беженцев

Цифровая интеграция: Азербайджан и Армения переходят к новому партнерству

Созидатель: наследие Азиза Алиева - символ единства народов Азербайджана и Дагестана

Последние новости

МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

Сегодня, 13:55

Всемирная продовольственная программа ООН готова оказать помощь в Венесуэле

Сегодня, 13:41

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Сегодня, 13:28

ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

Сегодня, 13:25

Студенты из Сирии впервые приедут в Азербайджан на обучение

Сегодня, 13:20

Более 1700 добровольных доноров сдали кровь - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Пашинян призвал ЕАЭС четко ответить, существует этот союз или нет

Сегодня, 13:00

TƏBİB начал анализировать вопрос устранения нехватки врачей в регионах

Сегодня, 12:50

Попытка уйти от ответственности обернулась для водителя из Шамахи 20 сутками ареста - ВИДЕО

Сегодня, 12:41

В Баку обсудили расширение сотрудничества с Астраханской областью

Сегодня, 12:30

Рубио: США хотят заключить сделку с Ираном, но не любой ценой

Сегодня, 12:27

Украинские дроны поразили два НПЗ в Уфе - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

Сегодня, 12:10

В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС 

Сегодня, 12:07

CNN: в Каракасе из-под обломков зданий извлекли 23 человека

Сегодня, 12:05

Во Франции врачи опасаются резкого роста смертности из-за жары

Сегодня, 12:00

Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом

Сегодня, 11:53

Президент Азербайджана поздравил словенскую коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:37

В День Вооружённых сил изменится график работы Бакинского метро 

Сегодня, 11:31

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Сегодня, 11:13
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02