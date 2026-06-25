Несмотря на определенные испытания, с которыми в последнее время сталкивались азербайджано-иранские отношения на фоне региональных кризисов и изменений в геополитической обстановке, политический диалог на высшем уровне демонстрирует, что они по-прежнему опираются на принципы добрососедства, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

Такие контакты позволяют поддерживать атмосферу доверия, формируют основу для урегулирования разногласий, укрепления взаимопонимания и продвижения позитивной повестки, ориентированной на долгосрочную стабильность и сотрудничество.

Показательным событием, отражающим текущую логику двусторонних отношений, стал визит в Азербайджан председателя Собрания исламского совета Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Иранская делегация прибыла в Баку для участия в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества. Однако фактическое содержание визита - переговоры Галибафа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым - придало ему значительно более широкий политический контекст.

Мохаммад Багер Галибаф является одной из ключевых фигур иранской политической системы, обладающей значительным влиянием на процессы принятия решений. В этом контексте уместно напомнить, что он возглавлял делегацию Ирана на переговорах с США в Швейцарии. В условиях повышенной региональной чувствительности его заявления и контакты выходят за рамки исключительно парламентской дипломатии и фактически отражают позицию иранского политического руководства в вопросах внешней политики и безопасности.

Именно поэтому переговоры главы Азербайджанского государства со спикером парламента Ирана приобретают особое значение для понимания текущего состояния диалога Баку и Тегерана.

Президент Ильхам Алиев в ходе встречи подчеркнул, что в последнее время братский иранский народ испытал огромные страдания, пожелал упокоения душ погибших в войне. Отметив, что в период войны азербайджанский народ и государство находились рядом с иранским народом и государством, президент Ильхам Алиев расценил телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также другие контакты на различных уровнях и проявления солидарности как наглядный тому пример.

Подчеркнув, что приостановление войны было встречено азербайджанской стороной с радостью, глава государства напомнил, что в связи с этим нашей страной незамедлительно было сделано официальное заявление. «Желаю, чтобы в регионе не было никаких войн», – сказал президент Ильхам Алиев, отметив, что в свое время и Азербайджан, и Иран пострадали от войн.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит Мохаммада Багера Галибафа создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов, связанных с двусторонней повесткой дня. Глава государства также коснулся успешного развития азербайджано-иранских отношений.

Со своей стороны, Мохаммад Багер Галибаф выразил признательность за поддержку, оказанную президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджанским государством и народом в трудные для Ирана дни.

Он также выразил благодарность главе государства за то, что он посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многочисленных мирных жителей, а также за поздравительное послание, направленное аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания на пост Верховного руководителя Ирана.

Отметив, что война – это большая беда и трагедия, Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что в тот период Азербайджан остался верен добрососедским отношениям с Ираном, оказал гуманитарную помощь, что азербайджанский народ находился рядом с Ираном. Он добавил, что это навсегда останется в памяти иранского народа.

Подчеркнув, что Азербайджан и Иран всегда находились рядом друг с другом и в трудные дни, Мохаммад Багер Галибаф расценил это как очередной пример единства и солидарности наших стран. Он заявил, что эта война также показала Ирану, насколько важны контакты с мусульманскими странами.

Мохаммад Багер Галибаф отметил, что в период войны Иран узнал, кто его друг, а кто враг. Азербайджан, как дружественная страна, был рядом с Ираном.

В ходе беседы была выражена уверенность в еще более динамичном развитии азербайджано-иранских связей в будущем, с удовлетворением подчеркнуто, что строительство моста Агбенд-Келале уже завершено и проходящий по территории Ирана Аразский коридор также послужит расширению транспортных возможностей в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений, в том числе по вопросам межпарламентского сотрудничества, была затронута деятельность межправительственной комиссии.

За этими строками официальной хроники просматривается стремление сторон сохранять рабочий политический диалог. Она также показывает, что в отношениях Азербайджана и Ирана в данный момент доминирует логика политического прагматизма: акцент делается на объединяющих элементах - взаимной поддержке в кризисные периоды, гуманитарном взаимодействии и заинтересованности в региональной стабильности. В более широком смысле это отражает стремление сохранить предсказуемость и управляемость двустороннего трека, где даже чувствительные эпизоды недавнего прошлого интерпретируются как аргумент в пользу необходимости диалога и взаимодействия.

Дополнительное значение визиту иранской делегации в Баку придает и его политико-институциональный контекст - участие в парламентском форуме ОИС, площадке, которая рассматривается как важный механизм укрепления исламской солидарности и расширения межгосударственного взаимодействия.

На фоне этих процессов попытки отдельных радикальных кругов в Иране формировать негативный фон вокруг Азербайджана заметно вступают в противоречие с официальной линией и практикой двусторонних контактов. Заявления иранского руководства на уровне президента и председателя парламента в этом контексте фактически становятся наиболее убедительным ответом на подобные подходы.

Взаимная поддержка в периоды испытаний, развитие политических контактов и реализация совместных инфраструктурных проектов формируют устойчивую основу двусторонних отношений, придавая им долгосрочный и предсказуемый характер. В более широком контексте Баку и Тегеран последовательно подчеркивают важность сохранения региональной стабильности и недопущения эскалации напряженности. С этой точки зрения переговоры президента Азербайджана и спикера парламента Ирана рассматриваются как логичное продолжение активного политического диалога и еще одно подтверждение взаимной заинтересованности сторон в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества.

Визит иранской делегации в Баку стал не просто элементом парламентской дипломатии, а отражением более широкой тенденции - стремления Азербайджана и Ирана, даже в условиях сложной региональной динамики, сохранять устойчивый диалог, укреплять доверие и развивать сотрудничество. В этом контексте подобные контакты выступают весомым аргументом против любых конспирологических интерпретаций. Все помнят, как в радикальных кругах в Иране озвучивались инсинуации, за которыми стояли попытки представить страну в качестве источника угрозы для национальной безопасности. Подобные безосновательные утверждения, не подкрепленные ни фактами, ни доказательствами, носили откровенно дезинформационный характер и были направлены на искусственное нагнетание напряженности в двусторонних отношениях.

Баку при этом последовательно и однозначно заявлял, что приверженность Азербайджана принципам суверенитета, мира и добрососедства остается неизменной основой его внешнеполитического курса, и что азербайджанская территория не может использоваться для проведения военных, разведывательных или иных враждебных действий против третьих стран.

Более того, в критический для Ирана период Азербайджан не только подтвердил приверженность добрососедским отношениям, но и предпринял конкретные гуманитарные шаги, направив в исламскую республику сотни тонн продовольствия и медикаментов.

Таким образом, реальная практика двусторонних отношений вновь подтвердила, что устойчивость азербайджано-иранского диалога опирается не на внешние интерпретации и политизированные оценки, а на конкретные шаги сторон, взаимную поддержку и принципы добрососедства. В условиях сложной региональной динамики именно такой подход позволяет нивелировать деструктивные информационные вбросы, сохранять предсказуемость взаимодействия и укреплять основу для дальнейшего развития сотрудничества между Баку и Тегераном.