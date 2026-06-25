Пашинян не планирует менять состав правительства Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен проводить кадровые перестановки в правительстве.

«Я не планирую изменений в составе правительства. Члены правительства - вице-премьеры и министры - будут переназначены. Определенные изменения произойдут на других уровнях», - сказал Пашинян на брифинге после заседания правительства Армении.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня 2026 года. Согласно официальным итогам, в Национальное собрание прошли три политические силы: партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов (726 819 голосов), блок «Сильная Армения» — 23,2710% (340 060 голосов), а блок «Армения» — 9,9231% (144 983 голоса). Партия «Процветающая Армения», которая на определенном этапе подсчета голосов рассматривалась как потенциальный участник нового парламента, в итоге получила 58 287 голосов (3,9893%) и не смогла преодолеть установленный законом 4%-й проходной барьер.

В новом составе парламента «Гражданский договор» получил 64 мандата, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» — 12. Таким образом, правящая сила сохранила парламентское большинство, однако не располагает конституционным большинством, необходимым для одностороннего внесения изменений в Основной закон страны.

Источник: Sputnik Армения