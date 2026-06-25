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Пашинян пообещал пресекать любые попытки продолжения «карабахского движения»

First News Media14:25 - Сегодня
Пашинян пообещал пресекать любые попытки продолжения «карабахского движения»

Лобби АРФ «Дашнакцутюн» в Конгрессе США проводит инициативы с целью возродить так называемое «карабахское движение», заявил на брифинге армянский премьер-министр Никол Пашинян, комментируя активизацию в Азербайджане темы возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли на территории нынешней Армении.

В частности, добавил он, при поддержке лобби АРФД Конгресс США намерен принять заявление о безопасном возвращении армян в Карабах. По сути, заявил Пашинян, это означает «продолжение карабахского движения».

«Пока это продолжается, и пока в зале заседания парламента есть флаги Карабаха (имеется в виду флаги бывшего армянского сепаратистского образования в Карабахе – ред.), этот дискурс зеркально продолжится в Азербайджане», - сказал Пашинян.

Такие инициативы, добавил он, не будут иметь практического значения до тех пор, пока он находится у власти, а все попытки продолжить «карабахское движение» будут пресекаться.

«Народ проголосовал против этого, и любые подобные попытки мы будем считать попыткой втянуть народ Армении в новую авантюру. Смысл наших соглашений в том, что Армения и Азербайджан должны оставить друг друга в покое - в том смысле, что Армения не должна продолжать Карабахское движение, а Азербайджан не должен предпринимать действий, связанных с этой логикой», - заявил Пашинян.

Ранее «Дашнакцутюн» заявил о задержании двух своих активистов при попытке установить флаг не существующего сепаратистского образования в центре Еревана - на площади Франции. Три дня по прямому указанию мэрии Еревана с площади Франции убирают эти флаги, однако молодые дашнаки снова их устанавливают.

Источник: Sputnik Армения

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