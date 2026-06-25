TƏBİB начал анализировать вопрос устранения нехватки врачей в регионах

TƏBİB начал анализировать вопрос в связи с устранением нехватки врачей в регионах и эффективного распределения медицинских ресурсов.

Как сообщает AПA, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Рагим Гусейнов на встрече в формате открытого диалога с представителями медиа-субъектов.

Он отметил, что до конца года планируется устранить основную часть проблемы очередей: «В первую очередь мы работаем над формированием модели организации первичной медицинской помощи. После определения этого подхода будут предприняты поэтапные шаги, связанные с размещением и миграцией врачей. Анализ по этому вопросу уже начат, принимаются конкретные меры. Надеюсь, что до конца года мы станем свидетелями определенных изменений в охвате системы обязательного медицинского страхования».

Рагим Гусейнов заявил, что цель заключается не только в направлении специалистов в районы, где наблюдается нехватка врачей, но и в распределении имеющихся кадровых ресурсов в соответствии с потребностями и эффективным образом: «В настоящее время анализируется обеспеченность врачами в Баку и регионах, а также сферы, где наблюдаются нехватка и избыток кадров. Есть такие медицинские учреждения, где врач работает, однако из-за малого числа обращающихся его потенциал используется не полностью. Поэтому подходить к вопросу только по принципу “врачей не хватает — направим туда врача” неправильно».

Заместитель исполнительного директора добавил, что решения по размещению врачей будут приниматься с учетом реальной потребности населения в медицинских услугах и эффективности этих услуг.