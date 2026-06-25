В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС
В Баку завершилась 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).
На церемонии закрытия сессии, прошедшей под председательством заместителя спикера Милли Меджлиса Рафаэля Гусейнова, были рассмотрены отчеты комитетов Парламентского союза ОИС, а также обсужден проект Бакинской декларации.
По итогам обсуждений участники приняли Бакинскую декларацию, состоящую из 28 пунктов, а также ряд других документов. После этого сессия официально завершила свою работу.
В мероприятии, проходившем с 22 июня, приняли участие более 400 делегатов.
Источник: Report
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