В Баку завершила работу 20-я сессия Конференции Парламентского союза ОИС 

В Баку завершилась 20-я сессия Конференции Парламентского союза государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

На церемонии закрытия сессии, прошедшей под председательством заместителя спикера Милли Меджлиса Рафаэля Гусейнова, были рассмотрены отчеты комитетов Парламентского союза ОИС, а также обсужден проект Бакинской декларации.

По итогам обсуждений участники приняли Бакинскую декларацию, состоящую из 28 пунктов, а также ряд других документов. После этого сессия официально завершила свою работу.

В мероприятии, проходившем с 22 июня, приняли участие более 400 делегатов.

Источник: Report