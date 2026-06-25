ABB прокомментировал сбой, вызвавший повторное списание средств с карт

24 июня Азербайджанский международный банк (ABB) столкнулся с техническими проблемами, в результате которых у клиентов банка произошло дополнительное списание средств с карт.

Сегодня, 25 июня, ABB сделал официальное заявление на своих страницах в социальных сетях, сообщив, что возникшая ранее проблема устранена.

«Временная техническая проблема, возникшая вчера на карточных счетах некоторых клиентов, полностью устранена. Балансы счетов восстановлены, все сервисы работают в штатном режиме. Сложившаяся ситуация была связана с техническим сбоем при обработке файлов межбанковских расчётов в ряде банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard, в результате чего некоторые операции временно были отражены повторно. Проблема была оперативно устранена, а состояние всех счетов полностью восстановлено», - говорится в сообщении ABB.

Отмечается, что в этот период из-за большого количества одновременных обращений к приложению ABB mobile некоторые пользователи могли столкнуться с временными задержками в его работе и трудностями при входе – подчеркивается, что в настоящее время приложение также функционирует в обычном режиме.

В ABB подчеркивают, что произошедший инцидент носил исключительно технический характер и не был связан с попыткой кибератаки или нарушением информационной безопасности: «Денежные средства и персональные данные наших клиентов, как и всегда, находились под надёжной защитой. Приносим извинения за доставленные неудобства и выражаем искреннюю благодарность за ваше понимание и выдержку. Мы продолжим работу по дальнейшему повышению устойчивости и надёжности предоставляемых нашим клиентам цифровых сервисов».

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