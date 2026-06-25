 ФИФА приостановила членство ассоциации Непала в организации | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

ФИФА приостановила членство ассоциации Непала в организации

First News Media14:13 - Сегодня
ФИФА приостановила членство ассоциации Непала в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) в организации, запретив сборной страны и ее клубам участвовать в международных турнирах.

Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Подобное решение, как следует из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма главе ANFA Кирану Раю, связано "с вопиющим нарушением" ее устава Национальным спортивным советом (NSC), неразрешенным между ними конфликтом по поводу избирательного процесса в футбольной ассоциации, вмешательством в выборы третьих лиц.

ANFA теряет все права как член ФИФА. Ассоциация и ее представители теряют возможность участвовать в программах развития, курсах или тренировках ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

ФИФА выдвинула два условия для восстановления членства ANFA. Во-первых, полное и безоговорочное аннулирование решения NSC от 25 марта. Тогда на три месяца была приостановлена деятельность исполнительного комитета Всенепальской футбольной ассоциации, которую обвинили в проведении выборов без одобрения спортивной организации, в приоритете директив международных организаций над национальным законодательством. Во-вторых, предоставление ANFA возможности завершить уже начатый избирательный процесс в соответствии со своим уставом.

В письме, копия которого направлена в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC), подчеркивается, что запрет останется в силе "до дальнейшего уведомления". Аналогичным образом Международная федерация футбола также уведомила всех своих членов о принятом решении.

Поделиться:
333

Актуально

Мнение

Дипломатия вместо спекуляций: что показал визит Галибафа в Баку 

Xроника

Ряд юридических лиц публичного права переведен в статус бюджетных организаций

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с советником Эммануэля Макрона - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины

Спорт

Яна Рудковская объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан - ВИДЕО

ФИФА приостановила членство ассоциации Непала в организации

Иран просит ФИФА не проводить церемонии в честь ЛГБТ в матче ЧМ-2026 с Египтом

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в турнире Гран-при

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Азербайджанские волейболистки обыграли Израиль

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан

Роналдиньо стал игроком итальянской "Равенны"

Нидерланды разгромили Швецию со счетом 5:1 во втором туре группового этапа ЧМ-2026

Последние новости

Ряд юридических лиц публичного права переведен в статус бюджетных организаций

Сегодня, 17:12

В эти дни в Баку ожидаются ливни

Сегодня, 17:09

Яна Рудковская объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан - ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Минобороны, ставших шехидами 

Сегодня, 16:50

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны 

Сегодня, 16:48

В Азербайджане признано более 3 200 зарубежных дипломов

Сегодня, 16:46

Суд освободил из-под домашнего ареста мятежного архиепископа Микаэла Аджапахяна

Сегодня, 16:43

Ильхам Алиев присвоил военнослужащим Минобороны высшее воинское звание «генерал-майор» 

Сегодня, 16:40

Евросоюз перечислил Украине 3,2 млрд евро

Сегодня, 16:38

Никол Пашинян о TRIPP: в этом году хотим начать строительные работы на земле

Сегодня, 16:35

Хикмет Гаджиев встретился с советником Эммануэля Макрона - ФОТО

Сегодня, 16:30

В грузе с цветной капустой обнаружена особо крупная партия наркотиков - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:20

Джейхун Байрамов принял участие в Конференции по восстановлению Украины

Сегодня, 16:03

Франция задержала очередной танкер российского теневого флота - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Обнародованы финансовые результаты ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний по итогам 2025 года

Сегодня, 15:52

Эрдоган сможет в третий раз баллотироваться в президенты в 2028 году

Сегодня, 15:50

Пашинян надеется в ходе визита главы Еврокомиссии полностью решить вопрос армянского экспорта

Сегодня, 15:38

Гусейн Гулиев отозван с должности посла Азербайджана в Узбекистане

Сегодня, 15:24

Являются ли мнимыми сделки с недвижимостью, проданной мошенническим путем? Разъясняет Верховный суд

Сегодня, 15:20

Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О финансовой аренде»

Сегодня, 14:55
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02