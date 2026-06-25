ФИФА приостановила членство ассоциации Непала в организации

Международная федерация футбола (ФИФА) приостановила членство Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) в организации, запретив сборной страны и ее клубам участвовать в международных турнирах.

Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Подобное решение, как следует из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма главе ANFA Кирану Раю, связано "с вопиющим нарушением" ее устава Национальным спортивным советом (NSC), неразрешенным между ними конфликтом по поводу избирательного процесса в футбольной ассоциации, вмешательством в выборы третьих лиц.

ANFA теряет все права как член ФИФА. Ассоциация и ее представители теряют возможность участвовать в программах развития, курсах или тренировках ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

ФИФА выдвинула два условия для восстановления членства ANFA. Во-первых, полное и безоговорочное аннулирование решения NSC от 25 марта. Тогда на три месяца была приостановлена деятельность исполнительного комитета Всенепальской футбольной ассоциации, которую обвинили в проведении выборов без одобрения спортивной организации, в приоритете директив международных организаций над национальным законодательством. Во-вторых, предоставление ANFA возможности завершить уже начатый избирательный процесс в соответствии со своим уставом.

В письме, копия которого направлена в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC), подчеркивается, что запрет останется в силе "до дальнейшего уведомления". Аналогичным образом Международная федерация футбола также уведомила всех своих членов о принятом решении.