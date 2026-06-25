Какой будет погода в Баку в День Вооруженных сил? 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 26 июня – День Вооруженных сил АР.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В целом осадков не прогнозируется, однако днём в отдельных районах возможны дожди. Местами на полуострове осадки могут быть кратковременными, но интенсивными, также не исключены грозы. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23° тепла, днём – 26-31° тепла. Атмосферное давление ожидается на уровне 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днём – 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными и сильными, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 19-22° тепла, днём – 28-33° тепла. В горных районах ночью ожидается 9-14° тепла, днём - 17-22°, местами до 24-26° тепла.