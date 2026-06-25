МИД Азербайджана выразил соболезнования Венесуэле 

МИД Азербайджана выразил Венесуэле соболезнования в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего накануне вблизи столицы Каракаса.

«Глубоко опечалены известием о разрушительном землетрясении в Венесуэле, повлекшем за собой трагическую гибель людей и масштабные разрушения», - говорится в соболезновании, текст которого размещен на странице азербайджанского МИД в социальной сети Х.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и заявляем о своей солидарности с народом и правительством Венесуэлы в это трудное время.

Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - говорится в публикации.

По меньшей мере 32 человека погибло, еще 700 получили ранения в результате мощного землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего накануне к западу от Каракаса. В результате в столице обрушились здания, а специалисты прогнозируют большое количество жертв. По предварительным оценкам, число погибших может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек.