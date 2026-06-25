Армения получит от фонда ОПЕК кредит в 80 млн евро на пополнение бюджета

Правительство Армении возьмет у Фонда международного развития ОПЕК кредит в 80 млн евро на пополнение дефицита бюджета.

Постановление об этом было утверждено на заседании кабмина в четверг.

Соответствующая договоренность была достигнута между правительством и фондом 29 апреля.

Согласно практике, принятой при получении бюджетных кредитов, правительство составило программу повышения эффективности госуправления (с целью наращивания показателей сбора налогов и финансовой устойчивости).

Ранее эта программа была составлена в дополнение к другому бюджетному кредиту от Всемирного банка (в объеме 170,3 млн евро), она же была взята за основу при согласовании кредита с фондом ОПЕК. Для сравнения, общий дефицит бюджета Армении на 2026 год запланирован в 536,8 млрд драмов или 1 млрд 263 млн евро (его некоторая часть будет покрыта за счет кредитов, основная часть — за счет выпуска гособлигаций).

Один из пунктов этой программы — ранее принятый проект изменений в законе «Об экономической конкуренции и защите потребителей», по которому утверждены более строгие наказания для бизнеса за недобросовестную конкуренцию. Другой пункт — принятие закона «О кибербезопасности», по которому увеличиваются стандарты хранения данных критической важности в госаппарате и на частных предприятиях. Наконец, принят пакет законопроектов по переходу на зеленую экономику и сокращению выбросов в атмосферу.

Кредит от фонда ОПЕК будет предоставлен по 6-месячной плавающей ставке Euribor (европейская ставка межбанковского кредитования, на данный момент составляет 2,606%) с прибавлением фиксированной ставки в 1,56% (итого, на данный момент, 4,166% годовых). Срок кредита — 18 лет, с льготным периодом по основной сумме в 5 лет.

Источник: Sputnik Армения