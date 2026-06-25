В Баку обсудили расширение сотрудничества с Астраханской областью.

Так, 25 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Вице-губернатором - председателем Правительства Астраханской области Российской Федерации Денисом Афанасьевым.

Об этом говорится в информации Кабинета министров Азербайджана.

В ходе встречи с удовлетворением был отмечен высокий уровень взаимодействия Азербайджанской Республики с регионами Российской Федерации, в том числе с Астраханской областью.

В частности, подчеркнута положительная динамика развития торгово-экономических и инвестиционных связей между Азербайджаном и Астраханской областью, высоко оценено расширение взаимодействия в транспортно-логистической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Отдельно была отмечена реализация Астраханской областью проекта по строительству дошкольного образовательного учреждения в освобожденном от оккупации Губадлинском районе Азербайджана.

В ходе встречи также были затронуты вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью по направлениям, представляющим взаимный интерес.