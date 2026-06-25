 Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО | 1news.az | Новости
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Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО

Находящийся с рабочим визитом в Польше министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, главой польского МИД Радославом Сикорским.

Как сообщается на странице МИД Польши в социальной сети Х, встреча прошла на полях Конференции по восстановлению Украины, проходящей сегодня в Гданьске.

Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, работу над проектами азербайджано-польских соглашений, вопросы поддержки Украины, а также ситуацию и развитие событий на Южном Кавказе.

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