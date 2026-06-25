Главы МИД Азербайджана и Польши провели встречу на полях конференции по Украине - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Польше министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, главой польского МИД Радославом Сикорским.
Как сообщается на странице МИД Польши в социальной сети Х, встреча прошла на полях Конференции по восстановлению Украины, проходящей сегодня в Гданьске.
Собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, работу над проектами азербайджано-польских соглашений, вопросы поддержки Украины, а также ситуацию и развитие событий на Южном Кавказе.
Deputy PM, FM @sikorskiradek began the day with a meeting with FM 🇦🇿 @Bayramov_Jeyhun on the sidelines of the Ukraine Recovery Conference.
The main topics of discussion included: 🔹 building good, pragmatic relations 🔹 work on draft Polish-Azerbaijani agreements 🔹 support… pic.twitter.com/mats26ncY6 — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) June 25, 2026