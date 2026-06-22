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Общество

С 1 июля в Азербайджане будет повышен пенсионный возраст для женщин

First News Media11:10 - Сегодня
С 1 июля в Азербайджане будет повышен пенсионный возраст для женщин

С 1 июля текущего года в Азербайджане в очередной раз будет повышен пенсионный возраст для женщин.

Возраст выхода на пенсию для женщин увеличится на шесть месяцев и достигнет 65 лет. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин и женщин будет уравнен.

Согласно Закону «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст женщин поэтапно повышается с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года на шесть месяцев ежегодно. Для мужчин аналогичный процесс завершился 1 июля 2021 года, когда пенсионный возраст был установлен на уровне 65 лет.

Право на трудовую пенсию по возрасту имеют граждане, достигшие пенсионного возраста и накопившие на индивидуальном страховом счете пенсионный капитал, достаточный для назначения пенсии не ниже минимального размера. При недостаточности пенсионного капитала требуется наличие не менее 25 лет страхового стажа.

Граждане, не получившие права на трудовую пенсию, могут претендовать на социальное пособие по возрасту. С 1 января 2023 года его размер составляет 220 манатов.

В настоящее время минимальный размер трудовой пенсии равен 320 манатам. Пенсия по возрасту назначается пожизненно.

Напомним, что предыдущее повышение пенсионного возраста для женщин вступило в силу 1 июля 2025 года - тогда он был увеличен до 64 лет и 6 месяцев.

Источник: Trend

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